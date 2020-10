KLM sluit deal met piloten en dient reorganisatieplan in

Vanochtend was al duidelijk dat de luchtvaartmaatschappij over dat laatste punt een akkoord had bereikt met het cabine- en het grondpersoneel. Alleen met de 3000 piloten lag er nog geen deal. Maar ook die laatste groep is dus nu over de brug gekomen.

"Hoewel dit voor alle betrokkenen een moeilijke en uitdagende periode is, denken wij met dit akkoord oog te hebben voor de noodzakelijke offers die de huidige situatie vraagt en de gevolgen voor individuele vliegers" zegt VNV-voorman Willem Schmid.

Geen snelle verbetering

KLM zegt niet te verwachten dat de situatie voor de wereldwijde luchtvaart snel verbetert. "Door de effecten van COVID-19 maakt KLM zich klaar voor een langere periode met minder vluchten. De organisatie wordt kleiner, goedkoper, duurzamer, zuiniger en efficiënter."