Chemiereus Dow Chemical schrapt 170 banen in Nederland

OR moet nog adviseren

De ondernemingsraad is ingelicht en moet zich nog uitspreken over de reorganisatie. De vakbonden zijn nog niet officieel op de hoogte gebracht. Er staan geen andere reorganisatieplannen op stapel, aldus de woordvoerder.

Het Amerikaanse chemieconcern kwam in 1955 naar de Benelux, en telt daar in totaal zo'n 4000 werknemers. Die werken op acht grote locaties in Nederland en België. In Nederland zijn dat, naast Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht.