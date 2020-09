Coronacrisis raakt festivalbedrijf ID&T: bijna helft banen weg

Verzekeringsclaim

In augustus bepaalde de rechter dat verzekeraars ID&T een voorschot van 1,3 miljoen euro moesten betalen op de geleden coronaschade. Inmiddels is volgens Van Straalen met drie van de vier verzekeringsmaatschappijen, die aanvankelijk in hoger beroep wilden gaan, een schikking getroffen.

Jaarlijks organiseert ID&T zo'n tachtig evenementen, met in totaal rond de 1,5 miljoen bezoekers. Onder de ID&T-groep vallen bedrijven als b2s, ID&T Events, Q-dance, Monumental (Awakenings), Air Events, Art of Dance en VD Events.

Ook Platinum Agency en Most Wanted DJ-agency horen erbij, evenals managementbureau Headliner Entertainment