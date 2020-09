Door corona getroffen luxehotel mag schoonmakers buiten zetten

Afnameverplichting

CSU vond dat het hotel een afnameverplichting had, in elk geval voor de schoonmaak van de publieke ruimtes. Kosten: bijna 28.000 euro per maand. Half mei stuurde het schoonmaakbedrijf een rekening, inclusief kosten voor de periode dat het hotel gesloten was.

Nadat het Conservatorium Hotel die weigerde te betalen, bood CSU aan om haar gemaakte kosten onder meer voor het aanhouden van het schoonmaakpersoneel voor het hotel te delen. Maar ook dat was het luxehotel niet van plan.