Familie Blokker stapt uit Beter Bed nadat tientallen miljoenen verdampten

Verkeerde been

Je zou kunnen zeggen dat de familie Blokker door de deal 'met het verkeerde been uit Beter Bed' is gestapt. Want de koers van het beursfonds is de afgelopen jaren gekelderd, vooral als gevolg van problemen bij het inmiddels verkochte Duitse dochterbedrijf.

Vier jaar geleden koerste het aandeel Beter Bed nog op ruim 22 euro. Het zojuist verkochte aandelenpakket van de familie Blokker was destijds dus bijna 25 miljoen euro waard.