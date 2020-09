Onterecht ontslag voor Jumbo-manager die naar concurrent wilde gaan

De manager pikte het niet en stapte naar de rechter. Die gaf hem gelijk. Volgens de kantonrechter in Den Bosch had Jumbo de man niet op staande voet mogen ontslaan.

Logisch

Omdat het duidelijk was dat zijn dienstverband bij Jumbo zou eindigen, vindt de kantonrechter het 'niet meer dan logisch' dat de man zich in de maanden dat hij was vrijgesteld van werkzaamheden op zoek ging naar nieuw werk.

Er is volgens de kantonrechter te weinig bewijs dat de manager in die periode of eerder werkzaamheden had verricht voor Foodned.