ING weer in verlegenheid gebracht door dubieuze geldstromen

De Nederlandse bank ING is opnieuw in verlegenheid gebracht door dubieuze geldstromen, dit keer door betrokkenheid bij het wegsluizen van geld uit Rusland naar het Westen. In 2018 trof de bank een schikking omdat het de controles op witwassen slecht op orde had.

Vanochtend schrijven het FD en Trouw op basis van Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, dat de Poolse ING-dochter Bank Slaski jarenlang betrokken is geweest bij zogenoemde spiegeltransacties. Daarmee kan vermogen uit een land worden verplaatst. Obligatiehandelaren Volgens het FD zijn twee 'obscure' Nederlandse obligatiehandelaren die jarenlang bankierden bij Bank Slaski de sleutelspelers in deze kapitaalvlucht. Alleen al in 2014 en 2015 zouden zij ruim 675 miljoen dollar hebben overgemaakt aan offfshorebedrijven in een netwerk, dat zou zijn opgezet om kapitaal uit Rusland weg te sluizen. Lees ook: ING schikt zaak over witwaspraktijken en betaalt 775 miljoen euro In 2018 werd de klantrelatie met een van hen, Schildershoven Finance, al beëindigd. ING is bezig afscheid te nemen van het Nederlandse bedrijf Tristane Capital. Schikking Spiegeltransacties zijn niet verboden, maar op banken die ze faciliteren rusten strenge antiwitwasverplichtingen. Deutsche Bank kreeg in 2017 een boete van 630 miljoen euro wegens het niet naleven daarvan, schrijft het FD. In 2017 moest ING een schikking van 775 miljoen euro treffen wegens tekortschietende controles op witwassen. Sindsdien werkt de bank met een programma om witwassen en andere financiële criminaliteit beter te herkennen en te bestrijden. “Dit zijn transacties van de jaren daarvoor” zeggen bronnen bij de bank tegen persbureau ANP. Lees ook: Hoe ING 'lingerieverkopers' miljoenen liet witwassen