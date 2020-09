Na Intertoys heeft Britse aasgier Alteri nu HEMA in het vizier

Vakbondsbestuurder Martijn den Heijer van CNV, die zich aanvankelijk enthousiast uitliet over de overname door Alteri, zegt zich achteraf weinig van de Britten te herinneren.

"Zij waren dan ook maar even in beeld. Twee keer knipperen, en ze waren al weer weg. Wel is duidelijk dat zij er niet in slaagden om van Intertoys een florerend bedrijf te maken. Ze hebben niet hun best gedaan om het overeind te houden."

Toch kanshebber

Op het eerste gezicht lijkt het misschien onwaarschijnlijk dat Alteri, na het Intertoys-debacle, nog een serieuze kans maakt om HEMA met haar 19.000 werknemers (inclusief franchisers en buitenlandse winkels) over te nemen.