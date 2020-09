'Aanwijzingen voor witwassen bij moederbedrijf Miss Etam en Steps'

Volgens de onderzoeksrechter zou het goed kunnen dat het bedrijf constructies heeft opgezet om geld weg te sluizen en wit te wassen. De kwestie komt bij de al bekende aanwijzingen van marktmanipulatie en valsheid in geschrifte.

De Tijd schrijft dat er in het kader van het onderzoek ook huiszoekingen hebben plaatsgevonden bij de huisadvocaat van FNG, advocatenkantoor NautaDutilh. Een van de advocaten zou door de onderzoeksrechter in verdenking zijn gesteld.

Miljoenen verdwenen

Vooral de geldstromen van FNG via inkoopplatform Fashion Buying Platform roepen vragen op. Via het netwerk en aandelentransacties met ook structuren in Zwitserland en Hongkong verdwenen tientallen miljoenen euro's.