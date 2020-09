Hedgefundmanager betaalt 2,1 miljard voor honkbalclub New York Mets

Cohen, die al een klein belang in de honkbalclub heeft, moet dat bedrag neertellen om zijn mede-eigenaren uit te kopen. Uiteindelijk krijgt hij een belang van 95 procent in de club.

"Ik ben blij dat we een overeenkomst hebben bereikt met de families Wilpon en Katz om de New York Mets te kopen", aldus Cohen in een verklaring. Zijn woordvoerder weigerde daar nog iets aan toe te voegen.

Goedkeuring

De eigenaars van de andere clubs in de Major League Baseball-competitie moeten de overname nog goedkeuren.