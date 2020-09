Mecanoo moet ten onrechte ontslagen architecte 350.000 euro betalen

Mecanoo werd in 1984 opgericht door Francine Houben, de bekendste architecte van Nederland, en groeide uit tot internationaal gerenommeerd architectenbureau. Het is onder meer bekend van het Centraal Station in Delft, het Longgang Cultural Centre in het Chinese Shenzen en de renovatie van de New York Public Libary.

Oprichtster Houben won talloze kunst- en architectuurprijzen, zoals de Prins Bernard Cultuurprijs en werd uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar.