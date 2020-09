Heineken wil ook Peruaanse biermarkt veroveren

Strategie

De brouwer merkt op dat vooral het segment luxebieren in Peru aanzienlijk onderontwikkeld is, met een marktaandeel van nog geen 4 procent.

Heineken's strategie is om een brouwer met lokale merken te kopen en te versterken, en daarbovenop het eigen Heineken-merk als duur internationaal premium-bier te verkopen. Hetzelfde bier dat hier als gewoon pilsje wordt gezien, gaat in het buitenland meestal als zeer exclusief over de toonbank.

De Nederlandse brouwgigant telt wereldwijd 85.000 werknemers en is in ruim 70 landen actief met eigen brouwerijen en andere productiefaciliteiten. Na AB Inbev is het de grootste brouwer ter wereld.