Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United schrapt 16.000 banen

Niet de enige

Ook andere Amerikaanse maatschappijen snijden fors in het personeelsbestand. Zo is American Airlines van plan 19.000 banen te gaan schrappen, terwijl Southwest Airlines en Delta Air Lines eveneens van plan zijn in te grijpen vanwege de crisis.

United heeft gezegd dat van echt herstel in de luchtvaartsector voorlopig nog geen sprake zal zijn. Volgens het bedrijf is er eerst een vaccin tegen het coronavirus nodig dat wijdverspreid is toegediend aan mensen.