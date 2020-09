'Boskalis schendt rechten Indonesische vissers'

Belang economie

Boskalis zegt in een reactie in dagblad Trouw alles te hebben gedaan wat volgens de Oeso-richtlijnen nodig is. Er zijn publieke consultaties in zaaltjes geweest, verklaart het bedrijf. Maar daar zijn geen openbare verslagen van.

Ook wijst het baggerbedrijf op het belang van het betreffende havenproject in Makassar voor de Indonesische economie.