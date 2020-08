Victor Muller gaat Spyker opnieuw proberen groot te maken

Daartoe gaat Muller samenwerken met bedrijven van de Russische multimiljonair Boris Rotenberg en investeerder Michail Pessis.

Zware jaren

In de eerste plaats moet die deal het mogelijk maken dat Spyker weer op serieuze schaal sportwagens gaat produceren. De afgelopen jaren kwam daarvan weinig terecht.

"Zonder twijfel heeft Spyker heel zware jaren gehad na de ondergang van Saab in 2011", erkent het bedrijf in een persbericht. "Dankzij de nieuwe partnerovereenkomst behoort deze periode definitief tot het verleden, en zal Spyker een belangrijke speler in de markt voor supersportwagens worden."