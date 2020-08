Victor Muller wil schuldeisers Spyker Services terugbetalen

'Valt mee'

Volgens Muller valt het met die problemen allemaal wel mee. "De administratie bestaat wel degelijk, maar is tijdelijk niet beschikbaar omdat een rekening aan softwareleverancier Exact niet is betaald. Dat gaat slechts om enkele duizenden euro's."

Volgens Muller is die rekening vijf maanden na het bankroet nog steeds niet voldaan, omdat het onderdeel is van een volledige afrekening met alle schuldeisers. "Ook is er een jaarrekening over 2018, en is die tijdig gedeponeerd. Daarover heb ik de curator inmiddels geïnformeerd."

Muller wijst erop dat de rekening van de verhuurder van het bedrijfspand in Zeewolde uiteindelijk is betaald.