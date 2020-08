Hooghoudt wil jenever aan Chinezen verkopen

Lange adem

Donkersloot is realistisch over de tijd die Hooghoudt nodig heeft om in China echt voet aan de grond te krijgen. "Eind volgend jaar moeten we op tienduizenden flessen zitten. En over drie jaar plus, hopen we op honderdduizenden flessen."

De groei uit de export is broodnodig, want de directeur bevestigt dat de omzet van Hooghoudt ondanks alle groeipogingen afgelopen jaren wegzakte. "In 2016 boekten we nog een omzet van zo'n 20 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 14 miljoen."

Uit de jaarrekening blijkt dat het bedrijf vorig jaar bovendien een klein verlies leed, van ruim een ton. Een jaar eerder was er nog een winst van bijna 8 ton. "Het minnetje kwam door tegenvallende omzet in Amerika, waar wij onder andere merknamen voor derden produceren."