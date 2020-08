Bankroet Belgische modereus FNG raakt ook Nederland

Heeft het faillissement ook gevolgen voor Nederland?

Jazeker. FNG kocht de afgelopen acht jaar namelijk ook veel Nederlandse modebedrijven. Die zijn allemaal meegesleurd in het Belgische bankroet. Bij het Nederlandse hoofdkantoor in Diemen, het distributiecentrum in Zoetermeer en de vele winkels werkten zo'n 1500 werknemers. Die staan nu op straat.

Om welke Nederlandse bedrijven gaat het?

Heeft u even? Tussen 2012 en 2014 kocht FNG achtereenvolgens de Nederlandse modeketens Claudia Sträter, Expresso, Steps en Superstar. In 2016 volgden, via een reeks schimmige transacties, de ketens Miss Etam en Promiss. En twee jaar terug slokte FNG de Brabantse schoenenhandel Henkelman en Only A Shoes op. Alleen Miss Etam was al goed voor een omzet van zo'n 100 miljoen euro.