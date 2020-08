'Zonder nieuwe steun verdwijnt helft banen evenementensector'

Afgelopen dinsdag om 21 uur zetten bedrijven die actief zijn in de evenementensector honderden iconische gebouwen in Nederland in rood licht. Om 23.55 ging de stekker eruit, en verdwenen de stadions, monumenten, theaters en poppodia in de duisternis.

Met deze 'Red Alert' vraagt de sector aandacht voor de ernstige continuïteitszorgen.