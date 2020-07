Hoe Wendy van Dijks fitnessbedrijf Disq op de fles ging

Eerdere faillissementen

De ondergang van Disq Mobile Gym Nederland is niet het eerste faillissement van sportondernemer Robbert Boekema. In 2011 ging een sportschool in Uden waarvan hij aandeelhouder was, op de fles. Vijf jaar later volgde zijn eerste Disq-bedrijf.

Volgens Danny ten Tije, die als mede-eigenaar van de sportschool en zoon van de investeerder in het eerste Disq-bedrijf ook bij die faillissementen betrokken was, is zijn familie in dat laatste bankroet 2 miljoen euro kwijtgeraakt.

Ten Tije zegt overeenkomsten te zien tussen het faillissement van het eerste Disq-bedrijf, en het huidige bankroet. "Boekema praat heel makkelijk, en regelt het juridisch allemaal heel handig door te schuiven met allerlei bedrijfjes. Maar ik zie hem als oplichter, waarvoor iedereen gewaarschuwd moet worden."

Boekema wijst erop dat curator Rob Klein hem destijds heeft laten doorstarten met Disq. "Het is mijn idee, en ik heb dat heel goed vastgelegd. Ik ben daar ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik begrijp dat dat voor hen zuur was, maar dat is geen oplichting."

Wel ziet ook hij overeenkomsten tussen de ondergang van de twee Disq-bedrijven. "In beide gevallen ging het om partners die te veel zeggenschap over het bedrijf wilden uitoefenen. Maar het is mijn kindje, en ik laat dat niet toe."