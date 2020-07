Doorstart failliet fitnessbedrijf Wendy van Dijk nabij

Boekema houdt als bezitter van de patenten en het intellectuele eigendom van het fitnessapparaat Disq een belangrijke troef in handen. Maar Wendy van Dijk is het gezicht van het trainingsprogramma en de ledenclub, die met een intensieve marketingcampagne in 2018 en 2019 rond de Disq zijn gebouwd.

Die ledenclub draagt zelfs de naam van de presentatrice: Wendy's Disq Club. De ongeveer 2000 deelnemers betalen maandelijks contributie en zorgen dus voor een interessante inkomstenstroom.