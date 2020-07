Wansmaak als perfecte marketing: ook Lidl scoort met eigen kledinglijn

Niet rijk van geworden

Net als bij Lidl gaan de Febo-kleren 'als warme kroketten' over de toonbank. "In het eerste jaar waren alle 5.000 badslippers binnen een paar dagen weg", zegt Rory van Haarlem, woordvoerder van Febo. In totaal gaat het om misschien wel bijna 100.000 kledingstukken waar Febo groot op staat.

"Rijk zijn wij er niet van geworden, want we moesten flink investeren in een webshop", aldus Van Haarlem. Het was voor de snackbar vooral hele goede marketing. Door heel Nederland liepen tienduizenden mensen in Febo-pak rond. "En daar komt alle media-aandacht nog bij."