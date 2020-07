Catawiki leent 7 miljoen extra om coronakansen te pakken

Buitenlandse bank

De miljoenenlening is volgens De Beer verschaft door een buitenlandse bank, die in dergelijke financieringen is gespecialiseerd. De schuldeiser heeft de mogelijkheid om de lening uiteindelijk op te eisen óf om te wisselen in aandelen, maar tegen welke voorwaarden wil Catawiki niet kwijt.

In de jaarrekening schrijft de veilingsite met de extra leningen de 'balans te hebben versterkt'. In feite is daarmee de balans echter verzwakt. Volgens De Beer en Sijthoff gaat het om een verschrijving. "Internetbedrijven houden zich meestal niet zo bezig met de balans, maar meer met het bereiken van groei", aldus Sijthoff.