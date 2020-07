Eigenaar start door met Sneakers, maar dumpt eigen winkels

Onderpanden

Volgens curator Molkenboer had hij weinig andere keuze dan de onderdelen aan de vroegere eigenaar te verkopen. "Hij bezat de intellectuele eigendomsrechten en had alles wat los en vast zat in onderpand." Daarmee kon de oorspronkelijke eigenaar andere potentiële bieders blokkeren.

Dat dit vermoedens kan opwekken van een opzetje om via een faillissement van de schulden en de dure huurcontracten van de eigen winkels af te komen, erkent de curator.

"Ik kan me voorstellen dat iemand denkt aan opzet: in de brand, uit de brand. Aan de andere kant heeft Achten de afgelopen jaren 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in het bedrijf. Daarvoor mag iemand natuurlijk onderpanden eisen. En die geven hem dan een sterke positie bij de onderhandelingen over een doorstart."