2300 banen verdwijnen bij NS, top levert 10 procent salaris in

Goede jaren achter de rug

Vorig jaar boerde de NS erg goed. In 2019 kwam de nettowinst uit op 215 miljoen euro, het beste resultaat in jaren. Het bedrijf verwachtte toen nog flink (3,7 miljard in vijf jaar tijd) te gaan investeren in nieuwe treinen, IT en verbetering van stations. Er werden namelijk een stuk meer reizigers verwacht.

Die reizigers blijven nu voor een deel weg. Wordt daarmee een deel van die investeringen geschrapt, om banen te redden? "We zitten middenin het investeringsplan", laat de woordvoerder weten. "De huidige orders gaan door, want oude treinen moeten vervangen worden. We gaan wel kijken naar de vervolgorders, of die wel doorgaan. Daar moeten we over nadenken."

De woordvoerder wilde niet zeggen voor hoeveel geld er al treinen besteld zijn en welk bedrag aan investeringen er nog op de plank ligt.