'Shell plant grote reorganisatie met banenverlies'

Een woordvoerster van Shell Nederland wijst erop dat Shell al eerder bekend heeft gemaakt te willen reorganiseren. "Dit is geen nieuws. We hebben eerder gezegd dat we in de komende maanden een uitvoerige evaluatie van ons bedrijf doorlopen, om ons aan te passen aan een andere toekomst en sterker voor de dag te komen. Om die reden gaan we onze organisatie waar nodig anders vormgeven."