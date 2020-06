Deze Duitse miljardair dreigt staatssteun Lufthansa te blokkeren

Is Thiele niet wijs, om de redding in gevaar te brengen?

Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad onbegrijpelijk dat iemand die als grootaandeelhouder ook gebaat is bij de redding van Lufthansa, nu moeilijk gaat zitten doen. Als Lufthansa failliet gaat, is Thiele het geld dat hij in het bedrijf heeft geïnvesteerd, kwijt.

Maar Thiele is een van de rijkste tien mensen van Duitsland, dus waarschijnlijk niet zo dom om zichzelf in de vingers te snijden. De 79-jarige zakenman bouwde een geschat vermogen van ruim 11 miljard op, dankzij de aankoop en uitbouw van het industriële bedrijf Knorr Bremse.

In 1985 kocht hij een meerderheidsbelang in die producent van remmen, waar hij aanvankelijk als patentenjurist was gaan werken. In 2018 bracht Thiele zijn bedrijf met succes naar de beurs. Velen hadden verwacht dat hij zich daarna zou terugtrekken op zijn grote boerderijen in Uruguay en Zuid-Afrika.