Buitenlandse toeristen? Nederlandse steden zien ze liever gaan dan komen

Dichtbevolkte stad

Ook in Amsterdam draait alles om veiligheid. "We hopen zeker niet op het massatoerisme van voor de coronacrisis, want dan kunnen we die 1,5 meter niet handhaven", zegt Vera Al, woordvoerder van de Gemeente Amsterdam.

En die 1,5 meter handhaven is een behoorlijk uitdaging voor de stad. "Voor Amsterdam als dichtbevolkte stad, met beperkte ruimte in het historische centrum en een grote aantrekkingskracht op bezoekers, is het herstel een ingewikkelde opgave", schreef Victor Everhardt Wethouder Economische Zaken vorige week in een brief aan de raad.