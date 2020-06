Weinig animo voor vrijwillige vertrekregeling KLM

Volgens de vakbondsvoorzitter kunnen de verschillen tussen de Nederlandse en Franse vertrekregelingen kwaad bloed zetten bij de werknemers van KLM. "Die hebben jarenlang veel beter gepresteerd dan hun Franse collega's, terwijl die sowieso al betere arbeidsomstandigheden hadden met een kortere werkweek en een lagere pensioenleeftijd. Nu houden zij ook nog eens meer over aan hun vertrekregeling."

Swankhuizen is teleurgesteld in de gebrekkige informatie over de komende reorganisatie, die de vakbonden van KLM krijgen. "Zo is nog steeds niet bekend hoeveel werknemers KLM moet laten gaan."