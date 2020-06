Exporteurs Nederlands vee negeerden jarenlang regels dierenwelzijn

"De gebouwen waren volledig vervallen, niet functioneel en deels in puin", staat in het onderzoeksrapport. Volgens de onderzoekers is het ongeloofwaardig dat dieren op deze locatie zijn uitgeladen, gezien de deplorabele stand van de stallen en van de toegangswegen.

De autoriteiten in Samara hebben de inspecteurs zelfs verteld dat er in de gehele regio geen enkele gecertificeerde rustplek is volgens de Russische regels. Dat is des te opmerkelijker omdat het uitladen van het vee op een niet-gecertificeerde plek in Rusland verboden is.

Toegang geweigerd

Maar ook in het dorpje Zuzki, in de regio Smolensk, stoppen de Nederlandse vrachtwagens. Toen de inspecteurs daar poolshoogte wilden nemen, werden ze niet eens toegelaten.

Wel concludeerden ze dat het 'niet plausibel' is dat de locatie aan de eisen voldoet, op basis van filmpjes, foto's en documenten die de uitbater buiten het hek liet zien.

Een andere locatie in de regio Smolensk waar Nederlandse vrachtwagens stoppen, kán geschikt gemaakt worden, concludeerden de Duitsers, maar is het nog niet. Datzelfde geldt voor een plek in Samarskiy, in de regio Samara.