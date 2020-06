De mossel als superfood: kwakkelende mosselsector richt pijlen op jeugd

Tweede poging

Daarnaast is de productie duurzaam. Voor de kweek van mosselen is geen zoet water nodig en er wordt nauwelijks CO2 uitgestoten. Verder is de mossel een streekproduct van eigen (zee)bodem en lokale producten zijn populair.

Maar waarom is de jeugd dan niet allang overstag? "Onbekend maakt onbemind," denkt Sintnicolaas. Via kooklessen van bekende koks en met hulp van influencers moet daar verandering in komen. In 2018 deed de sector ook al een poging om de jeugd te verleiden. En nu dus opnieuw. De EU stelde er in april 900.000 euro voor beschikbaar.