'Kopers HEMA in de tang bij Boekhoorn door belastingclaim'

Compensabele verliezen

Onlangs schreef FD al dat Boekhoorn een vennootschap boven de HEMA had geplaatst. Daarin zouden de zogeheten 'fiscaal compensabele verliezen' zitten en dus niet in HEMA zelf. Deze fiscaal compensabele verliezen bouwt een bedrijf op als het verlies lijdt. Die kunnen later, als er wel winst wordt gemaakt, leiden tot een lagere claim van de belastingdienst.

Fiscaal compensabele verliezen zijn dus geld waard. Bij HEMA zou het gaan om een waarde van 20 miljoen euro.