Seksimperium Beate Uhse brokkelt verder af, opnieuw faillissement

Geen opbrengsten

Uit het verslag dat De Meester over de periode van de surseance schreef, valt af te leiden dat Beate Uhse Licensing een dochter is van Pabo 4.0, maar vorig jaar buiten het faillissement is gehouden omdat ze mogelijk nog aan haar schulden kon voldoen. Zo zouden bijvoorbeeld de filmrechten verkocht kunnen worden.

Na de surseance in april bleek echter dat er 'op korte termijn geen opbrengsten te verwachten zijn'. Daarom is de surseance omgezet in een faillissement, aldus het verslag. Curator De Meester, die het faillissement moet afwikkelen, is eveneens curator van het in 2018 gefaillieerde Beate Uhse Shared Services.