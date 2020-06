Bizarre fout: bank lost 54 miljoen HEMA-schuld per ongeluk af

Maandag raakte investeerder Boekhoorn zijn bedrijf HEMA kwijt omdat hij een lening van 54 miljoen euro, die die dag terugbetaald had moeten worden, niet afloste. Als gevolg daarvan kwam het warenhuis in handen van een groep schuldeisers.

Nu blijkt dat die lening, waarschijnlijk door een fout van de bank, per ongeluk toch is afgelost. Volgens de Telegraaf had Citibank de betaling klaarstaan in het systeem, en heeft ze deze uitgevoerd terwijl dat niet had gemoeten.