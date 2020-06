Scholen boos om prijsverhoging onlinesysteem Magister

Corona

Opvallend is dat Iddink het eerste aankondiging van de prijsverhoging stuurde in april, toen het gebruik van Magister als gevolg van de coronacrisis explosief toenam.

Volgens Iddink is de prijsverhoging voor het gebruik van Magister noodzakelijk om te voldoen aan de privacywetgeving en bescherming tegen ddos-aanvallen. Vorig jaar werd Magister twee keer getroffen door zo'n aanval, waardoor het systeem slecht of niet bereikbaar was.

De coronacrisis zou bovendien hebben geleid tot een flinke toename van dataopslag. Iddink kon vanochtend nog geen verdere toelichting geven.