Frauderende manager moet Fagron 1,6 miljoen terugbetalen

Fraude laat ontdekt

Omdat het per transactie meestal niet ging om gigantische bedragen en de man een financiële sleutelpositie innam, werd de fraude pas ontdekt toen het farmabedrijf eind 2018 een nieuwe financieel manager benoemde.

Het bedrijf deed aangifte en legde beslag op onder meer de woning van de ex-controller en een vakantiehuis op Ibiza.

Pikant was dat de vrouw van de ex-controller ook bij het farmabedrijf werkte, op de afdeling inkoop. Nadat Fagron de fraude had ontdekt, wilde het bedrijf ook haar ontslaan. Dat werd aanvankelijk door de kantonrechter verboden, maar later door het gerechtshof in Rotterdam toegestaan.