Na Cinderella ook schoenwinkel Sneakers failliet

Investeerder

Wel bleef Van Achten actief als investeerder. Via zijn investeringsbedrijf Rikon nam hij belangen in onder meer ijzerwarenbedrijf Intersteel en technologiebedrijf Nedcard. In 2005 kocht hij de schoenenwinkelketen Sneakers Stores.

Drie jaar later nam hij ook de damesschoenenwinkel Cinderella over, met de gedachte om de twee ketens aan de achterkant te laten samensmelten. Zo zouden beide bedrijven slagkrachtiger worden. In 2014 ging Cinderella echter failliet, en moest Sneakers Stores zelfstandig verder.