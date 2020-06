HEMA komt weer in buitenlandse handen: schuldeisers grijpen de macht

In ruil voor alle aandelen

Maar dat gaat allemaal niet voor niets: de schuldeisers krijgen in ruil voor het kwijtschelden van ruim de helft van de schuld alle aandelen in handen. Zij worden dus de nieuwe baas bij de keten, die in 2018 nog werd gekocht door miljardair Marcel Boekhoorn.

Boekhoorn probeerde tot gisteren nog zelf tot een akkoord te komen met de schuldeisers, maar dat lukte niet.