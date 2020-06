HEMA stevent af op akkoord over schuldverlaging ten koste van Boekhoorn

Hoeveel aandelen er precies naar de schuldeisers moeten gaan en hoeveel schuld daardoor zou komen te vervallen, is nog niet bekend. "Zodra de overeenkomst succesvol wordt geïmplementeerd en afgerond, zal een belangrijk deel van de schulden worden omgezet in aandelen. Hierdoor krijgt HEMA weer een gezonde financiële structuur, een sterke liquiditeitspositie en voldoende ruimte om te investeren in de toekomst van het bedrijf", schrijft het warenhuis.

Tik voor Boekhoorn

De deal met de obligatiehouders is een gevoelige tik voor de huidige eigenaar, Marcel Boekhoorn. De miljardair was zelf ook in onderhandeling met de schuldeisers over een deal, maar dat draaide uiteindelijk op niets uit, waarna het bedrijf zelf verder ging onderhandelen. Als de deal rondkomt, zal dat betekenen dat Boekhoorn een flink deel van zijn grip op de keten verliest.