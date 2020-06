'Nucleaire bom HEMA-eigenaar Boekhoorn tegen schuldeisers'

Boekhoorn is in gevecht met schuldeisers van HEMA. In de onderhandelingen haalt hij nu een trucje uit. Zo heeft Boekhoorn een nieuwe vennnootschap geplaatst boven HEMA, aldus het Financieele Dagblad (FD) dat zich baseert op gesprekken met betrokkenen en gegevens van Company.info.

Compensabele verliezen

Door die nieuwe vennootschap grijpen schuldeisers, als ze hun obligaties omwisselen voor aandelen en dus eigenaar zouden worden van HEMA, naast fiscaal compensabele verliezen. Daardoor zou HEMA een stuk minder waard worden.

Fiscaal compensabele verliezen bouwt een bedrijf op als het verlies lijdt. Die kunnen later, als er wel winst wordt gemaakt, leiden tot een lagere claim van de belastingdienst.