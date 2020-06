Takeaway koopt Grubhub: slag om bestelmarkt VS gaat nieuwe ronde in

Takeaway.com was al de grootste in Nederland en via de overnames van de Duitse activiteiten van Delivery Hero en het Britse Just Eat werd het ook de sterkste in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is Just Eat Takeaway.com groot in drie van de vier belangrijkste markten voor het bestellen van maaltijden.

Met de aankoop van het Amerikaanse Grubhub wordt het concern ook actief in de VS, dat één van de andere vier grootste bestelmarkten is. Experts zijn verdeeld over de vraag of het bod een goede zet is.