Just Eat Takeaway koopt Grubhub uit VS voor 6,4 miljard euro

Uber

Just Eat Takeaway.com zet met de aankoop de eerste stap in de VS. Met de overname werd Uber de pas afgesneden. Uber was ook geïnteresseerd in Grubhub, maar het bedrijf vist achter het net en krijgt er juist een sterke concurrent bij in de VS.

Het verschil tussen Just Eat Takeaway.com en Grubhub aan de ene kant en Uber aan de andere kant is dat Takeaway.com vooral een bestelsite/app is. Het bezorgen gebeurt voornamelijk door restaurants zelf, terwijl Uber wel zelf bezorgt. Jitse Groen, oprichter van Takeaway.com, ziet niets in het bezorgen van maaltijden.