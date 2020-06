Blackstone verlaagt bod op NIBC, deal nog niet beklonken

Het nieuwe voorgestelde bod van Blackstone bedraagt 7 euro per aandeel. Daar komt dan nog 53 cent slotdividend bovenop voor de huidige aandeelhouders.

Blackstone en de bestaande grootaandeelhouders van NIBC, Reggeborgh en JCF (die samen 75 procent van de aandelen hebben), zijn in gesprek over het nieuwe bod, maar het is nog niet zeker dat er ook overeenstemming bereikt gaat worden over het bod, benadrukken NIBC en Blackstone.

Gedoe om dividend

Eigenlijk zou Blackstone NIBC kopen voor 9,85 euro per aandeel, inclusief een uitkering van het slotdividend van 53 cent per aandeel. Maar dat laatste kwam door de coronacrisis op de helling te staan, omdat de Europese bankentoezichthouder banken op het hart drukte om geen dividend uit te keren tijdens de coronacrisis. Banken konden beter dat geld in kas houden, dan het uitkeren aan aandeelhouders.

NIBC gaf gehoor aan die oproep, maar daardoor had Blackstone een probleem. Immers: het bod was daardoor minder waard geworden. En dus moesten de partijen opnieuw om tafel.