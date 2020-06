Samsung-topman kan weer de cel in vliegen, ditmaal voor fraude

Sjoemelfusie

Maar daarvoor moest Lee Jae-Yong wel de macht naar zich toe weten te trekken. Volgens het Zuid-Koreaanse OM is dat op een illegale manier gegaan.

In 2015 fuseerden twee bedrijven: Cheil Industries en Samsung C&T. Lee Jae-Yong was grootaandeelhouder van Cheil en Samsung C&T is in feite het moederbedrijf van het hele conglomeraat.

De verdenking is dat de waarde van Cheil kunstmatig werd opgepompt en overdreven en de waarde van C&T doelbewust lager werd voorgespiegeld. Daardoor leverde de fusie Jae-Yong een buitenproportioneel groot belang op in C&T, waarmee hij de macht naar zich toe wist te trekken.

Ook wordt Lee Jae-Yong ervan verdacht betrokken te zijn bij het frauduleus opblazen van de waarde van Samsung Biologics, wat weer een dochterbedrijf was van Cheil Industries.