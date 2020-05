Iconisch Formule 1-team Williams in de etalage na afhaken sponsor

Uitstel van seizoen, nieuwe tegenvaller

Een gigantisch contrast met lang vervlogen tijden. Williams wist in zijn historie negen keer de constructeurstitel te pakken (voor het beste team) en zeven keer werd een coureur van het team wereldkampioen.

Inmiddels ging het dus al even slecht met Williams en de coronacrisis maakt de situatie nog beroerder. De afgelopen maanden is er niet geracet, waardoor er geen inkomstem binnenkomen, en net voor het begin van het seizoen is nu ook de hoofdsponsor ermee gestopt.

Williams noemt het beëindigen van de samenwerking 'onwelkom', maar schrijft er vertrouwen in te hebben dat ze interessant genoeg zijn voor een andere partner. Autosportjournalist Allard Kalff vertelt tegen RTL Z dat bronnen binnen Williams aangeven dat de samenwerking met Rokit is opgezegd, nadat de sponsor zich niet meer aan de financiële afspraken hield.

Te koop

Maar de toekomst wacht misschien wel onder een nieuwe eigenaar, want de toko staat officieel te koop. Volgens het bedrijf worden meerdere strategische opties tegen het licht gehouden, waaronder het ophalen van nieuw kapitaal, het verkopen van een minderheidsaandeel of zelfs het verkopen van de meerderheid van de aandelen of zelfs het hele bedrijf.

Formeel staat het team nu dan ook al in de verkoop. Williams laat ook weten dat er al gesprekken worden gevoerd met een aantal partijen, maar dat er nog geen bod is uitgebracht in welke vorm dan ook.