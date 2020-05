Ultimatum FNV aan Tata Steel: garantie dat er geen ontslagen vallen, anders actie

Naast boosheid om het vertrek van Henrar, maakt men zich in IJmuiden ook druk over de reorganisatieplannen van Tata Steel Europe. Dat zal ertoe leiden dat er in IJmuiden op termijn banen verdwijnen. De medewerkers in IJmuiden maken zich er ook druk over dat winsten uit IJmuiden naar de verlieslijdende Britse tak vloeien.

Vertrouwen opgezegd

De Nederlandse COR zegde eerder al het vertrouwen op in de Europese directie. Volgens de COR is die directie 'niet meer in staat om zorgvuldige besluiten te nemen'.

In IJmuiden werken ongeveer 9000 mensen op het complex van de vroegere Koninklijke Hoogovens. Tata Steel in IJmuiden is onderdeel van Tata Steel Europe (TSE), dat op zijn beurt weer onderdeel is van het Indiase Tata Steel Limited.