'Schuldeisers willen Hema overnemen van eigenaar Boekhoorn'

Andere obligatiehouders

Verzet tegen het plan zou kunnen komen van de houders van achtergestelde obligaties van Hema, die in totaal 150 miljoen euro hebben uitgeleend. Eén van de beleggers die een deel van de schuld van 600 miljoen euro in handen heeft, zou daarom alvast een flink deel van die 150 miljoen euro aan achtergestelde obligaties hebben opgekocht. Zo zou die belegger een stemming over het opkoopplan naar zich toe kunnen trekken, aldus het FD.

Dat kon tegen een flinke korting, omdat beleggers er bij de prijs van die obligaties van in totaal 150 miljoen euro al rekening mee hielden dat zij een deel van hun geld niet zouden terugkrijgen.