Poorten Tata Steel geblokkeerd bij 'wilde actie' boze werknemers

De werknemers van Tata Steel zijn boos over het vertrek van directievoorzitter Theo Henrar. Hij ging volgens het Europese moederconcern van Tata Steel IJmuiden 'in overleg' weg, maar de Centrale Ondernemingsraad en vakbond FNV spreken van ontslag. Het is al maanden onrustig bij Tata. Na het aangekondigde vertrek van Henrar voerden medewerkers ook al actie.

Er is in IJmuiden ook veel woede over de reorganisatieplannen van Tata Steel Europe. Dat zal ertoe leiden dat er in IJmuiden op termijn banen verdwijnen. De medewerkers in IJmuiden maken zich er ook druk over dat winsten uit IJmuiden naar de verlieslijdende Britse tak vloeien.