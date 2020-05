Jumbo schrapt 300 banen op 'uitgedijd' hoofdkantoor

Kostte al veel geld

Het op slot gaan van La Place kost Jumbo flink wat geld, elke vier weken zo'n 6 tot 7 miljoen euro, aldus Van Veen. De horeca is sinds zondag 15 maart 18:00 uur dicht, oftewel ruim 10 weken. Dat zou betekenen dat het op slot houden van La Place Jumbo al 60 à 70 miljoen euro heeft gekost.

Ter illustratie, vorig jaar was de totale nettowinst van Jumbo 114,9 miljoen euro. Dat was een daling van 28 procent in vergelijking met het jaar ervoor.