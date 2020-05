'Duitsers nemen belang in Lufthansa om maatschappij te redden'

Belang van 20 procent in maatschappij

Volgens de eerste berichten neemt de Duitse overheid een belang van 20 procent in Lufthansa. Daarmee heeft de Duitse overheid niet het vermogen om beslissingen voor Lufthansa te blokkeren. Eerder werd al gemeld dat de Duitse staat klaar zou staan met 9 miljard euro aan steun. Een deel daarvan zou in de vorm van leningen zijn en een deel in de vorm van een investering in ruil voor aandelen.

Bij de Lufthansa Group werken ongeveer 138.000 mensen. Ter vergelijking: bij KLM gaat het om ongeveer 30.000 mensen. Tienduizenden werknemers bij Lufthansa moeten vrezen voor hun baan, nu door de coronacrisis het grootste deel van de vloot al maanden aan de grond staat.